Bayonetta 3 : Hellena Taylor réajuste ses propos, mais continue de défendre sa position

It has come to my attention that some people are calling me a liar and golddigger. I feel the need to defend myself and my reputation in the industry. See thread #PlatinumGames #Nintendo #Bayonetta #Bayonetta3 #Bayonutters #Boycott #NintendoEurope #NintendoAmerica #NintendoJapan — Hellena Taylor (@hellenataylor) 24 octobre 2022

L'affaire Bayonetta 3 est loin d'avoir trouvé son dénouement. Après que la presse se soit mêlée de l'histoire et ait mené son enquête de son côté, remettant en question les allégations de Hellena Taylor quant à la somme de 4 000$ proposée pour reprendre son rôle de Bayonetta dans le troisième épisode, c'est au tour de la comédienne en question de revenir faire face à ses détracteurs dans une série de tweets postés il y a quelques heures. Elle commence par réajuster ses propos et revenir sur le montant exact, qui se rapproche désormais un peu plus de la somme avancée par Jason Schreier de Bloomberg, qui indiquait un total de 15 000$ pour l'ensemble du doublae à effectuer. Tout en précisant qu'elle l'avait déjà indiqué dans la vidéo 3 de son thread initial, Hellena Taylor admet que l'offre initiale était de 10 000$, mais qu'elle a jugé le montant insuffisant quant à sa stature et son importance dans le succès du jeu, rappelant que la franchise Bayonetta rapporte à ses créateurs 450 millions de dollars.S'il est difficile pour l'heure de confirmer ce montant de chiffres d'affaires, elle rappelle que son cachet reste insuffisant compte-tenu des ventes générées de la saga. La somme des 15 000 dollars est confirmée lorsque la comédienne avoue que PlatinumGames est revenue avec une nouvelle proposition : 5 000 dollars de plus, ce qui correspond alors au 15 000$ avancés par Bloomberg. Ce n'est qu'après que Hellena Taylor a reçu une nouvelle offre, celle de 4 000$ donc, pour une journée d'enregistrement, mais qui ne correspondait pas au rôle de Bayonetta, mais celui d'un autre personnage, puisque PlatinumGames avait déjà décidé de la remplacer par Jennifer Hale.Voilà des précisions qui change la donne et reconsidéère surtout les propos d'origine tenus par la comédienne qui a sans doute raconter les faits sous un prisme différent, histoire d'avoir le public à ses côtés. Hellena Taylor poursuit son appel au boycott en précisant qu'elle va donner une liste de 14 associations caritatives pour que les joueurs puissent faire un don au lieu d'acheter le jeu. Elle termine en demandant aux gens de ne pas tomber dans le panneau, que l'industrie est puissante et qu'elle possède aussi des journalistes puissants. Cependant, contrairement à son premier thread, les soutiens envers elle sont beaucoup moins nombreux. Pire, de nombreux fans la lâchent, déçus qu'elle n'ait pas dit la vérité et joué sur les mots et les chiffres. On a également constaté que les derniers messages de son thread qui continuait à appeler au boycott, donnant une liste d'associations caritatives à qui donner l'argent plutôt que d'acheter le jeu, ont été supprimés.