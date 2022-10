Bayonetta 3 : le scandale sur le doublage prend une nouvelle tournure, ça se complique

Le 15 octobre 2022, le petit monde du doublage dans le jeu vidéo était secoué par l'intervention inattendue de Hellena Taylor, comédienne qui prêtait sa voix jusqu'à présent à Bayonetta dans les deux premiers épisodes. Dans une série de vidéos postées sur son compte Twitter (vues près de 10 millions de fois pour certaines), elle accusait PlatinumGames de lui avoir proposé un cachet honteux pour sa stature et le travail à fournir. Selon ses dires, 4 000$ lui ont été soumis pour l'ensemble du doublage du jeu, argent qu'elle a refusé, la poussant par la même occasion à lancer un appel au boycott, en proposant au public de ne pas acheter le jeu et de dépenser cet argent dans des oeuvres caritatives. De son côté, le studio japonais a fait appel à Jennifer Halle pour remplacer Hellena Taylor. Mais l'histoire a pris une nouvelle tournure lorsque le journal Bloomberg a affirmé que la somme proposée à Hellena Taylor n'était pas de 4 000$ pour l'ensemble du travail à fournir, mais 4 000$ par session de doublage, qui devait en compter au moins cinq. Toujours selon les informations de Bloomberg, fournies par PlatinumGames, Hellena Taylor aurait réclamé une somme à six chiffres pour continuer à doubler Bayonetta. La comédienne a évidemment nié en bloc les accusations de PlatinumGames et pour le moment, la clause de confidentialité qui lie les deux parties empêche de connaître la vérité dans cette affaire. Plus récemment, PlatinumGames a posté un message sur ses réseaux sociaux afin de soutenir publiquement Jennifer Halle, considérée désormais comme étant la nouvelle voix de Bayonetta.





L'équipe de PlatinumGames remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué à la création de la série Bayonetta au fil des années, ainsi que la communauté qui lui a servi de fondation. Nous apportons notre soutien total à Jennifer Hale dans le rôle de la nouvelle Bayonetta, et nous approuvons tout ce qu’elle a dit dans son communiqué. Nous demandons à chacun de s'abstenir de tout autre commentaire qui manquerait de respect à Jennifer ou à tout autre contributeur de la série.





A Message from PlatinumGames pic.twitter.com/5ym1JxtBBn — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 21 octobre 2022

Ce soutien total de la part du studio japonais a une importance capitale, notamment auprès de certains joueurs qui vouent un culte absolu à la voix si particulière d’Hellena Taylor. Même au Japon, c'est sa performance qui est considérée comme étant la référence au personnage de Bayonetta, y compris dans le jeu Super Smash Bros. S'il va falloir attendre encore un peu avant de connaître le dénouement de cette triste histoire, une question est désormais sur toutes les lèvres, les comédiens de doublage méritent-ils un salaire à six chiffres, si l'on se réfère aux propos tenus par PlatinumGames auprès de Bloomberg, même pour un jeu qui génère des millions de dollars ? Reste à savoir maintenant si le public suivra le boycott de la comédienne en guise de soutien...