Bayonetta 3 : des combos dans tous les sens grâce à une vidéo de gameplay de 8 min

Puisque la date de sortie de Bayonetta 3 a été sécurisée pour Halloween, Nintendo et PlatinumGames peuvent désormais nous déballer tout leur sac. Les deux sociétés japonais ont profité du Nintendo Direct de ce jour pour dévoiler une vidéo de gameplay de près de 8 minutes, commentaires français à l'appui afin de mieux comprendre les combos et les nouveautés de ce troisième opus. Il est d'ailleurs précisé que réaliser les enchaînements les plus fous ne sont pas la chasse gardée des experts du combo, car le jeu a été simplifié pour que les novices ne soient pas mis de côté. Cela dit, il va falloir maîtriser les esquives et bien observer ce qui se passe autour pour garder le bon tempo. Lorsque les ennemis deviendront trop grand, Bayonetta pourra invoquer des créatures de même taille pour que les affrontements soient équitables. On aperçoit aussi le moment où notre héroïne en latex peut se métamorphoser en démon de papillon et accéder à des attaques supérieures. La seconde partie de la vidéo est consacrée à Viola, l'apprenti-sorcière, qui appréhende les combats de manière différente. Avec son épée et son style Devil May Cry, même dans son look, Viola peut aussi invoquer Chouchou, un démon en peluche à la fois mignon et effrayant, capable de donner des coups de griffes puissants.

On pourra tester ça très prochainement puisque Bayonetta 3 est attendu dans les rayons le 28 octobre prochain.