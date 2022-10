Bayonetta 3 : la voix originale de Bayonetta appelle au boycott du jeu, la polémique enfle

Alors que Nintendo et PlatinumGames préparent activement la sortie de Bayonetta 3 pour le 26 octobre 2022, une polémique autour du jeu est en train d'enfler sur les réseaux sociaux. La raison ? Un appel (en vidéo) au boycott du jeu de la part de Hellena Taylor, la comédienne qui prêtait sa voix à Bayonetta dans les deux premiers épisodes avant d'avoir été écartée par la production. Si son absence avait été annoncée quelques mois plus tôt, les raisons étaient jusqu'à présent assez floues. Du côté de PlatinumGames, on a évoqué des circonstances qui n'ont pas permis de travailler avec l'actrice. Mais celle-ci a décidé de briser le silence et de clamer haut et fort sa vérité. Dans une vidéo postée il y a quelques heures sur ses réseaux sociaux (Twitter, Intagram), elle explique avoir refusé le rôle en raison du cachet qu'on lui a proposé, à savoir la somme de 4 000 dollars pour l'intégralité du doublage pour le jeu. Une somme jugée ridicule compte-tenu de son travail, son talent et son dévouement pour la licence.

La franchise Bayonetta a rapporté environ 450 millions de dollars et cela n'inclut pas tout le merchandise. En tant qu'acteur, je me suis entraîné pendant sept ans et demi au total ( dont trois ans à la London Academy of Music and Dramatic Arts avec la coach vocale Barbara Berkery, et quatre ans et demi avec le légendaire Larry Moss à Los Angeles, ndlr). Ont-ils pensé que ça les valait ? Combien m'ont-ils proposé ? L'offre global pour doubler l'ensemble du jeu – en tant que rachat, forfaitaire – était de 4 000 dollars. C'est une insulte pour moi, le temps que j'ai mis à travailler sur mon talent et tout ce que j'ai donné à ce jeu et aux fans. Je demande aux fans de boycotter ce jeu et de dépenser l'argent que vous auriez dépensé pour ce jeu, de le donner à une association caritative. Je n'ai jamais demandé le bout du monde. Je n'en demandais pas trop non plus. J'ai juste demandé un salaire décent et digne. Ce qu'ils ont fait était légal, mais c'était immoral.





Une vidéo qui a rapidement fait sortir de ses gonds les dirigeants de PlatinumGames, comme un certain Hideki Kamiya, le Président du Studio, qui nie en bloc ces allégations. Cependant, quelques heures après avoir tweeté que tout cela était faux, il a limité l'accès à son compte Twitter et à certains de ses messages. Doit-on y voir un aveu de faiblesse de sa part ? Dans tous les cas, avec plus de 7,7 millions de vues sur Twitter, la vidéo a fait énormément réagir les internautes, mais aussi les professionnels du milieu, comme un certain Bryan Dechart, qui a récemment doublé et joué le personnage de Connor dans Detroit Become Human. Ce dernier a apporté son soutien à Hellena Taylor, expliquant que ce genre d'événements ont également eu lieu à son encontre. Bryan Dechart a en effet été recalé pour un rôle d'un jeu AAA parce que le cachet qu'il demandait était jugé trop élevé pour la production, qui a préféré casté un comédien moins onéreux. Depuis quelques années, les voix grondent autour du métier de comédien de doublage, dont les salaires sont diminués chaque année davantage, privilégiant de nouvelles recrues, moins chères et sans doute plus malléables.





For those curious, yes, this has happened to me



I booked the lead character of a AAA game by a studio that has made MANY games. They refused to register the project w/@sagaftra & offered to pay k for the entire game. I passed, but someone else did it & no ground was gained… — Bryan Dechart LIVE NOW #RedDeadRedemption2 (@BryanDechart) 15 octobre 2022