Test Bayonetta 3 : la sorcière a charmé la presse à nouveau, voici toutes les notes dans le monde

Depuis quelques heures, la presse est autorisée à donner son avis sur Bayonetta 3, le dernier né des studios PlatinumGames, au coeur d'un scandale avec l'ancienne comedienne, Hellena Taylor, qui appelle au boycott du jeu. Un troisième épisode qui arrive 12 ans après le premier et 7 après le second et dont l'attente aura semblé interminable pour les fans de la sorcière la plus sexy du jeu vidéo. La magie opère-t-elle toujours autant, surtout sur une Nintendo Switch où les limites techniques empêchent le jeu de briller de mille feux ? Selon les notes obtenues un peu partout dans le monde, la réussite est bel et bien là, et le savoir-faire de PlatinumGames toujours intact. Sur Metacritic, le jeu de PlatinumGames repart avec un joli 89% et ce pour 62 review recensées au total . Dans la lignée des deux prédécents épisodes, ce Bayonetta 3 propose en effet une action intense, à la limite parfois de l'indigestion, mais le spectacle reste fou. Le jeu est riche dans son gameplay et ses possibilités de combos toujours dingo. C'est d'ailleurs sur ces points que Bayonetta 3 a séduit les testeurs du monde entier, qui rappelle quand même que niveau scénario, c'est assez mineur, pour ne pas dire inexistant.



Jeuxactu ; 17/20 Coup de coeur

Telegraph : 5/5

Nintendo Insider : 10/10

Destructoid : 10/10

Nintendo Life : 10/10

VG24/7 : 10/10

Atomix : 10/10

Hobby Consolas : 8.5/10

Spazio Games : 9.5/10

Areajugones : 9.5/10

The Games Machine : 9.3/10

Metro Game Central : 9/10

PlaySense : 9/10

GamerGen : 18/20

Gamespot : 9/10

God is a Geek : 9/10

Shacknews : 9/10

Gameblog : 9/10

Siliconera : 9/10

Video Chums : 8.9/10

Vandal : 8.7/10

CGMagazine : 8.5/10

MGG : 85%

The Gamer : 8/10

NME : 8/10

Inverse : 8/10

VGC : 8/10

Vooks : 8/10

GamesRadar+ : 7/10

Gfinity : 7/10

Gamekult : 7/10