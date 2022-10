Bayonetta 3 : une vidéo de gameplay avec la sorcière Viola, voici quelques-unes de ses attaques

Attendu pour le 28 octobre prochain sur Nintendo Switch, Bayonetta 3 s'est laissé approcher par nos confrères de Game Informer qui ont donc eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec Viola, la toute nouvelle sorcière qu'il sera possible d'incarner durant l'aventure. Moins expérimentée que Bayonetta, elle dispose d'une palette de coups limitée et doit surtout compter sur son katana et Chouchou, un démon fidèle qui n'hésite pas à lui prêter main forte quand la situation l'exige. Pour maintenir ses adversaires à distance, elle a la possibilité d'utiliser des couteaux de lancer en lieu et place des flingues de Bayonetta.On nous explique également que Viola n'a pas la finesse ni la grâce de l'illustre sorcière ; mais la ficelle semble trop grosse pour qu'il n'y ait pas une évolution au fil de ses pérégrinations. On a également droit à quelques mots sur la façon dont Viola utilise le Witch Time : si Bayonetta peut le déclencher après une esquive, l'apprentie ne pourra y avoir recours qu'avec un contre réussi avec le timing adéquat. Nul doute que les puristes prendront le temps d'étudier toutes les différences entre les deux demoiselles.