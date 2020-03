Bayonetta 3 : PlatinumGames donne des nouvelles du jeu, la sérénité est totale

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bayonetta 3 se fait désirer depuis son annonce sur Nintendo Switch aux Game Awards 2017. En dehors de la vidéo teaser dévoilée par PlatinumGames lors de l'événement, on n'a absolument rien vu du jeu. Ce silence radio cacherait-il des difficultés en termes de développement ? "Il n'y a aucune inquiétude à avoir, a souri Atsushi Inaba, le patron du studio, lors d'une interview accordée à nos confrères de Gematsu . Les choses se passent très bien, sincèrement." Rien de plus.Récemment, Hideki Kamiya a rappelé que le fameux trailer des Game Awards 2017 contenait plusieurs indices, chose qu'avait déjà affirmée Inaba-san..... en mai 2018 . Bref, la communication autour du jeu est clairement verrouillée, et il va donc falloir s'armer de patience avant d'en apprendre davantage. On rappellera juste les propos tenus par le studio japonais qui, il y a plusieurs mois, affirmait il y a presque deux ans que le processus de développement de Bayonetta 3 était différent de celui des deux premiers épisodes. Peut-être que les raisons de cette économie de salive se trouvent là.