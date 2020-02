Bayonetta 3 : des indices cachés dans le tout premier trailer selon Hideki Kamiya

Inlassablement (mais avec une pointe d'énervement, tout de même), nous attendons des nouvelles concrètes de Bayonetta 3. Son premier et dernier teaser date tout de même de 2017 et, depuis, PlatinumGames et Hideki Kamiya, réalisateur du jeu (aussi à l'origine de Resident Evil 2 et Devil May Cry), font la langue de bois. Seule information que l'homme nous ressort à chaque fois : "le développement avance bien, ne vous inquiétez pas".Figurez-vous que le Japonais vient tout juste de donner des nouvelles du développement et, une nouvelle fois, ce n'est pas là que l'on récoltera monts et merveilles : la conception avance donc "doucement"... et voilà, c'est à peu près tout. Ah si, Kamiya San demande aux fans de se rabattre sur le trailer d'annonce de Bayonetta 3 dans lequel seraient cachés des indices encore non découverts. Soit. Regardons ça ensemble.Rappelons tout de même que le 27 février, PlatinumGames fera une grosse annonce et les espoirs sont donc tout à fait permis pour y voir notre fameuse sorcière déjantée. On croise les doigts.