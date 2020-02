PlatinumGames : une "grosse annonce" la semaine prochaine, Bayonetta 3 au programme ?

Il y a quelques semaines, PlatinumGames lançait l'énigmatique site 4PlatinumGames, centré autour de quatre mystérieux projets à dévoiler prochainement. Le premier d'entre eux, déjà annoncé, était le remaster à succès de The Wonderful 101 Remastered (dont le crowndfunding continue d'amasser une somme considérable) : il semblerait que le studio soit désormais prêt à passer à la vitesse supérieure puisque l'on apprend dans le dernier Famitsu que le magazine japonais, dans sa prochaine édition du 27 février, mettra en avant "une grosse annonce".Évidemment, on ne sait pas de quoi il s'agit même si l'on espère secrètement que Bayonetta 3 soit au programme : à vrai dire, il serait plus que temps, le premier teaser datant tout de même de 2017. On verra bien, rendez-vous la semaine prochaine.