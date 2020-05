PS5 / Xbox Series X : PlatinumGames pas plus emballé que ça, la Switch reste préférée

De ce que je sais actuellement, je n'ai pas été extrêmement surpris. Quand vous avez simplement des améliorations graphiques ou du "toujours plus vite, toujours plus gros", c'est agréable bien sûr mais ça n'est pas la même inventivité qui m'avait réellement surpris avec les anciennes consoles.

C'est juste mon opinion personnelle. D'un point de vue industriel, c'est très prometteur et je ne veux pas être perçu comme trop négatif. Mais par exemple, la Nintendo Switch a été vraiment révolutionnaire dans la façon dont elle a pu mélanger le jeu fixe et le jeu portable. C'était quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant : Nintendo s'est retrouvé devant un mur, que peut-être beaucoup de gens ignoraient d'ailleurs, et l'a brisé.

La PS5 et la Xbox Series X approchant à grands pas, de plus en plus de développeurs ont pu apercevoir les bêtes, se livrant à quelques déclarations intéressantes en faveur de l'une ou de l'autre. Du côté de PlatinumGames en revanche, qui est pour rappel le studio derrière Bayonetta, Vanquish ou Astral Chain, le choix reste immuable : la créativité de la Switch triomphera encore et toujours.En revanche, quand on lui demande son avis sur la prochaine génération, sa réponse est plus contrastée.L'homme s'est alors remémoré les gaps impressionnants franchis entre chaque génération de consoles, le plus important pour lui ayant été indéniablement le passage de la Super Nintendo à la PlayStation. Mais pour ce qui est des machines récentes, la Switch demeure un objet "révolutionnaire" à ses yeux.Des éloges compréhensibles envers Big N et, en plus d'un catalogue d'exclusivités ultra-solides, c'est bien l'ingéniosité de la Switch qui lui permet de tenir tête aussi bien aux autres consoles de salon. Rappelons que si PlatinumGames reste bien indépendant, ses affinités avec le constructeur restent évidentes et l'un de ses prochains hits, Bayonetta 3, sortira d'ailleurs uniquement sur la fameuse machine hybride.