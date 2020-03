PlatinumGames : le studio de Bayonetta et NieR Automata développe un nouveau moteur graphique

Depuis la création de PlatinumGames, nous avons utilisé notre propre moteur graphique afin de développer nos jeux d’action, explique Wataru Ohmori. Mais les productions d’aujourd’hui exigent un tout autre niveau de qualité, un plus grand nombre d’éléments affichés à l’écran, et une expression visuelle encore plus forte. Du coup, nous avons réalisé que si nous ne travaillions pas de manière plus efficace, nous ne serions pas en mesure de produire des jeux à la hauteur des nouvelles technologies. Notre nouveau moteur graphique nous permettra de concevoir des jeux encore plus grands et plus beaux que par le passé, avec facilité."



Pourquoi une telle décision alors que PlatinumGames aurait très bien pu se tourner vers d'autres moteurs tels que l'Unreal Engine ou Unity ? " Nous avons essayé d'autres moteurs graphiques tels que ceux-ci, mais nous avons remarqué qu’il manquait des fonctionnalités dont nous avions besoin, assure Ohmori-san. Elles pourraient très bien être intégrées à un moment donné, mais même si ça arrivait, ce serait dans un délai que nous ne maîtriserions pas ; et quand vous souhaitez développer des jeux d’envergure, ça peut être fatal. Nous avons décidé qu’élaborer et améliorer notre propre moteur graphique était le seul moyen de répondre aux attentes de nos équipes."



Par ailleurs, le studio précise que son nouvel outil (à la tête duquel se trouve une équipe de six-sept personnes, un chiffre susceptible d'augmenter) ne se focalisera pas uniquement sur les performances graphiques, mais aussi sur d’autres points qui, selon lui, sont indispensables dans la conception de jeux AAA. Par exemple, le prototypage sera plus rapide : les développeurs bénéficieront d’une plus grande souplesse pour tester immédiatement leurs idées en matière de gameplay, et mesurer ainsi leur impact. Si Bayonetta 3 ne devrait pas bénéficier des services de ce nouveau moteur, en revanche, il n'est pas impossible que Project G.G. fasse partie des premiers élus.

Pour la génération à venir, PlatinumGames a décidé de prendre le taureau par les cornes. En effet, le studio fait savoir sur son site officiel qu'il travaille actuellement sur un nouveau moteur graphique, un projet qui a démarré il y a maintenant deux ans. "