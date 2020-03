PlatinumGames : le 4ème et dernier jeu sera annoncé très bientôt, toutes les infos

Rappelez-vous, au début du mois de février, alors que le COVID-19 n'était qu'un sujet de comptoir, PlatinumGames avait commencé le teasing pour son opération Platinum 4. Un nom de code qui avait pour but de faire de la promo autour du quatrième et dernier projet du célèbre studio japonais. Après le retour de The Wonderful 101 : Remastered, l'annonce de Project G.G; et l'ouverture d'un nouveau studio basé à Tokyo pour s'occuper principalement des jeux services, la firme menée par Hideki Kamiya et Atsushi Inaba lèvent le voile sur la date de sortie de ce fameux Platinum 4. C'est donc le 1er avril que tout sera révéler au monde entier, et autant vous dire qu'on ne souhaite qu'une seule chose : qu'il s'agisse de l'officialisation de Bayonetta 3. Non parce que ça fait un moment qu'on attend de voir les premières images. Allez, on croise les doigts et on touche du bois pour que ça soit cela.