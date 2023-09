PlatinumGames : le studio japonais perd sa tête pensante, le créateur Hideki Kamiya

Connu pour son franc-parler, mais aussi ses tweets souvent décalés, Hideki Kamiya va quitter l'entreprise qu'il a lui-même co-fondé, à savoir PlatinumGames. Dans un message d'abord posté sur les réseaux sociaux du studio, on apprend que c'est le 12 octobre prochain que Hideki Kamiya s'en ira de la société. "Nous avons le regret d'annoncer que Hideki Kamiya quittera PlatinumGames le 12 octobre 2023. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ses idées créatives, son leadership et sa contribution à la croissance de PlatinumGames depuis notre démarrage jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes convaincus qu'il continuera à réussir dans ses futures entreprises en tant que créateur de jeux. Nous sommes impatients de voir l'industrie du jeu se développer et s'améliorer grâce à lui. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir !"









Information confirmée dans la foulée par le concerné qui explique que la décision fut lourde à porter "Comme annoncé sur le compte officiel PlatinumGames X, Je quitterai PlatinumGames le 12 octobre 2023. Cette décision a été prise après une longue réflexion basée sur mes propres convictions. Et n'a en aucun cas été une décision facile à prendre."