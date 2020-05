PlatinumGames : la pandémie met à mal le télétravail et l'ouverture du second studio

PDG Kenichi Sato.



Selon le dirigeant, le confinement entraîne pour ses équipes " une expérience complètement nouvelle qui génère du stress" : face à l'inconnu, la firme déclare avoir du mal à renouveler ses méthodes de travail, habituellement basées sur " la communication entre les différents services". " La plupart d'entre nous n'ont jamais eu à développer un jeu tout en travaillant à distance", avoue le Japonais qui témoigne toutefois d'un certain optimisme, assurant que la situation actuelle permet d'user de nouvelles méthodes de création et d'évolution. De plus, Sato San confirme que PlatinumGames dispose toujours de la même volonté à se surpasser et en cela, et on le croit sans mal.



Malheureusement, ces problèmes dépendant du coronavirus ont des répercussions directes sur un autre projet de taille : l'ouverture du second studio à Tokyo. Historiquement basée à Osaka, l'entreprise avait annoncé, il y a peu, l'arrivée d'une deuxième branche dans la capitale nipponne afin d'élargir ses effectifs et ses activités. La société attend donc patiemment que l'épidémie locale se calme afin de pouvoir investir des locaux flambants neufs, déjà prêts à l'emploi. On espère bien évidemment que l'organisation se rétablira rapidement et solidement. Par exemple, afin de donner des nouvelles de Bayonneta 3.



La crise du coronavirus est à la fois une aubaine et une véritable malédiction pour le milieu du jeu vidéo. D'un côté, des joueurs en confinement qui n'ont jamais eu autant de temps pour s'atteler à leur activité favorite, entraînant des fréquentations records et une maximisation des profits pour le plus grand bonheur de certains studios. De l'autre, des développeurs soucieux de mener leurs projets à bien mais décidément freinés par un télétravail inhabituel, sans parler d'un casse-tête logistique sans précédent. PlatinumGames se situe définitivement dans cette dernière catégorie, comme nous l'explique dans un communiqué son