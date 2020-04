PlatinumGames : le studio prépare encore une annonce, on croise les doigts

Le studio PlatinumGames, à qui l'on doit de nombreuses perles comme les Bayonetta, Vanquish ou Astral Chain, avait promis de nous régaler en 2020 lors de leur programme Platinum 4, consistant en quatre annonces croustillantes : nous avons donc eu droit à The Wonderful 101 Remastered, à Project G.G , à la révélation d'une nouvelle branche à Tokyo et... un joli poisson d'avril, prétextant que la firme s'associait avec "le légendaire Hamster Corporation" pour le jeu fictif Aresta Ce dernier n'aura pas manqué d'énerver la communauté : on le comprend, nous qui attendions également un projet inédit en bonne et due forme... ou des nouvelles de Bayonetta 3. Bonne nouvelle, PlatinumGames confirme qu'une cinquième annonce bonus est finalement prévue, sans pour autant donner plus d'information. Allez, on touche du bois et on espère être agréablement surpris.