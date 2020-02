Project G.G. : le nouveau jeu de PlatinumGames se dévoile dans un trailer puissant

PlatinumGames l'avait dit : cette semaine verrait une très grosse annonce de sa part et, fort heureusement, ça n'a pas manqué. Alors que l'on croisait les doigts pour voir enfin de nouveau Bayonetta 3, c'est finalement une toute nouvelle franchise qui vient de se dévoiler dans un joli trailer mystérieux tout en puissance : voici Project G.G., le projet inédit de l'illustre Hideki Kamiya.Project G.G. s'axera ainsi autour de GG, un gigantesque personnage chargé de contrer des menaces redoutables - probablement des kaijus bien méchants - comme l'indique cette première bande-annonce. Le titre viendra s'inscrire dans la "série des héros" entamée par Kamiya San avec Viewtiful Joe en 2003 et poursuivie avec The Wonferful 101 sur Wii U en 2013.Pour rappel, on doit également au réalisateur nippon plusieurs titres massifs dont Resident Evil 2, Devil May Cry et aussi Bayonetta : on peut clairement faire confiance au bonhomme qui, au passage, confirme vouloir relever avec Project GG des défis inédits au sein de PlatinumGames. PlatinumGames qui, d'ailleurs, sera pour ce titre son propre éditeur. Le jeu devrait ainsi sortir sur un maximum de plateformes possibles.Pour le moment, seuls 15 personnes sont impliquées dans le développement - on imagine que les ressources sont ailleurs, notamment sur Bayonetta 3 - mais l'effectif devrait, à terme, gonfler jusqu'à la centaine de têtes. Aucune date de sortie n'est prévue mais l'on est bien sûr très curieux d'en voir plus.