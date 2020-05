Switch : le point sur les ventes mondiales de la console, Nintendo continue de se régaler

Nintendo vient de dévoiler ses résultats trimestriels pour l'année fiscale 2019-2020, l'occasion pour le constructeur japonais de faire le point sur les ventes de la Switch. Ainsi, du 1er janvier au 31 mars, 3,29 millions d'exemplaires ont trouvé preneur dans le monde, ce qui porte le total de consoles commercialisées à 55,77 millions - bien entendu, ces chiffres englobent à la fois le modèle standard et la déclinaison Lite sortie l'an passé.



On rappelle qu'en janvier dernier, la firme de Kyoto avait décidé de revoir ses ambitions à la hausse en tablant sur 19 millions de Switch vendues sur les douze derniers mois. Le pari a été largement gagné, puisque 21 millions de consoles ont été écoulées. Malgré tout, Nintendo ne s'enflamme pas et vise encore une fois les 19 millions pour l'exercice 2020-2021. Une prudence qui s'explique sans doute par le COVID-19 qui, on le rappelle, a eu un impact sur les stocks.



Enfin, quand on regarde les statistiques d'un peu plus près, on constate que c'est aux Etats-Unis que la Nintendo Switch est la plus populaire (22,12 millions), devant l'Europe (14,43 millions) et le Japon (13,44 millions).