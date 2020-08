Battlefield 6 : des maps immenses avec deux fois plus de joueurs qu'auparavant ?

Battlefield news; Maps have been designed with 128+ players in mind. But 32 vs 32 will also be a standard playlist. — Tom Henderson (@_TomHenderson_) 13 août 2020

Alors que l'on attend toujours qu'Electronic Arts ne prononce officiellement le retour de la saga Battlefield, on doit alors se rabattre sur les différents bruits de couloir qui fleurissent sur la toile. Aux dernières nouvelles, Battlefield 6 (ou quelque soit son nom) n'arriverait pas avant 2021 , avec une sortie sur PS5 et Xbox Series X ; le contexte reviendrait aussi à des temps modernes , délaissant les Guerres Mondiales de deux précédents opus. Aujourd'hui, la nouvelle rumeur nous provient de Tom Henderson, un insider qui s'était déjà fait remarquer pour ses déclarations autour de l'actualité Battlefield et Call of Duty.Et figurez-vous que le bonhomme prétend que les maps du prochain épisode ont été designées pour des parties à 128 joueurs - c'est deux fois plus qu'auparavant, où les parties ne montaient qu'à 64 personnes au maximum ! Des zones de jeu qui risquent de s'agrandir considérablement, donc : toutefois, Henderson précise que des parties en 32 vs 32 resteraient toujours d'actualité grâce à un mode dédié.En plus de ces informations, l'internaute avoue ne pas savoir si le titre embarquera un battle royale mais que l'intérêt grandissant autour de ce type de de jeu, le succès de Call of Duty Warzone étant pointé du doigt, ne ferme aucune porte. Espérons que l'on aura des nouvelles officielles de ce Battlefield 6 très bientôt...