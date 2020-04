Battlefield : le prochain épisode en 2021 sur PS5 et Xbox Series X ?

Battlefield V va terminer son cycle de mises à jour dans le courant de l'été, et EA semble déjà se tourner vers l'avenir puisque l'éditeur a officiellement annoncé que le prochain épisode sortirait en 2021. Selon une délcaration faite à nos confrères de VGC, le futur opus de la série serait donc déjà prévu pour l'an prochain, mais à quoi faut-il s'attendre concrètement ? On ignore encore si les joueurs auront droit à Battlefield 6, ou même à un Bad Company 3. Cette dernière option paraît d'ailleurs la plus crédible, car les rumeurs de ces dernières années semblent toutes pointer vers un épisode appartenant à la saga Bad Company, et se déroulant en pleine guerre du Vietnam.

Après 10 ans sans opus issu de cette série, DICE pourrait bien opter pour un retour aux sources, avec un peu moins de véhicules terrestres, et une emphase mise sur le combat aérien. En effet, si la guerre du Vietnam n'a pas fait la part belle aux blindés, les hélicoptères et l'aviation d'appui ont eu un rôle prépondérant. On pourrait même imaginer un gameplay asymétrique, un peu à l'image de ce que propose Rising Storm : Vietnam. Mieux, l'épisode étant prévu pour 2021, soit après la sortie des consoles next gen, il n'est pas impossible que le jeu soit prévu sur PS5 et Xbox Series X, afin de montrer de quoi ces machines sont capables lorsqu'on fait tourner le fameux moteur Frostbite dessus.