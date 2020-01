Battlefield 5 : une vidéo qui fait le tour du chapitre 6 "Dans la Jungle", une date de sortie

débloquée uniquement en tant que récompense de chapitre), ainsi que les pilotes Steve Fisher et Akira Sakamoto. Du côté des armes et des gadgets,



de l’EXP de chapitre, des éléments de personnalisation et des récompenses de chapitre. le FM de type 11, le fusil à pompe Model 37, la carabine M2, le bazooka M1A1 et le gadget dévastateur de la mine lunge seront mis à la disposition des classes Soutien et Assaut. Naturellement, les défis hebdomadaires seront l'occasion d'accéder à tout un tas de bonus tels que la spécialiste des assauts Misaki Yamashiro (Steve Fisher et Akira Sakamoto. Du côté des armes et des gadgets,

C'est par le biais d'un communiqué officiel qu'Electronic Arts annonce que le chapitre 6 de Battlefield 5, baptisé "Dans la Jungle", débarquera le 6 février prochain sur Xbox One, PS4 et PC. "Les joueurs peuvent découvrir une autre facette de la lutte entre les forces américaines et l'armée impériale japonaise sur le dangereux terrain de la jungle des îles Salomon, qui comprend de sombres mangroves, des bunkers cachés, des rivières et des marais, est-il indiqué. Les îles Salomon sont conçues pour le combat d'infanterie rapproché, auquel se superposent les combats de véhicules terrestres et maritimes." C'est d'ailleurs ce qu'illustre parfaitement la vidéo diffusée par l'éditeur américain.Ce chapitre 6 sera l'occasion de faire connaissance avec trois nouveaux personnages, à savoir