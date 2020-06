Battlefield 6 : le jeu se déroulerait bien de nos jours, adieu les Guerres Mondiales

Lors de l'EA Play Live d'hier soir, beaucoup s'attendaient à des nouvelles de la franchise Battlefield. Malheureusement, hormis un carnet de développeurs dans lequel DICE est présent - on peut y voir des assets next-gen et probables d'un futur épisode - les fans sont restés un poil sur leur faim.C'est en tout cas ce que proclament tous deux Tom Henderson et et Jeff Grub, ex-membre de LongSensation (une grosse chaîne YouTube spécialisée dans Call of Duty) et journaliste chez VentureBeat (on lui doit la date du reveal PS5 bien avant l'officialisation). Après la Première Guerre Mondiale de Battlefield 1 et la Seconde de Battlefield 5, le prochain chapitre de la saga retournerait donc à ses fondamentaux avec un cadre militaire actuel, le premier depuis Battlefield 4 en 2013, déjà. Ne nous le cachons pas, il s'agit là d'une nouvelle qui réjouit plus d'un amateur de la franchise.Bien évidemment, on s'en remettra à Electronic Arts pour une déclaration officielle et pour le moment,Notons que Jeff Grubs a également lâché un autre biscuit : EA avait prévu un remake/remaster de Battlefield Bad Compagny... mais celui-ci aurait été annulé. Ça, par contre, c'est tristounet.