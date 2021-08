Battlefield 2042 : le court-métrage avec le héros de The Wire est dispo, il fait 9 min

Lorsque Electronic Arts a dévoilé Battlefield 2042 en juin dernier, sachez qu'on était loin de s'attendre à ce que cet épisode soit un titre orienté 100% multijoueur, compte-tenu de ce qui s'était passé avec le premier Star Wars Battlefront en 2015... Mais la décision a été prise par les équipes de DICE et de Criterion (en soutien), qui souhaitent miser sur une expérience online plutôt qu'un solo qui prenne trop de place en matière de ressources et de temps. Malgré son orientation full multi, Electronic Arts souhaite tout de même instaurer une certaine ambiance et nous raconter l'histoire de ce Battlefield 2042. Pour ce faire, les équipes internes ont imaginé un court-métrage du nom d'Exodus et qui a été publié il y a quelques minutes. D'une durée de plus de 9 minutes, cette vidéo réalisée en CGI introduit le personnage de Kimble "Irish" Graves, qu'on avait pu apercevoir dans Battlefield 4 et qui est incarné à l'écran par Michael K. Williams, qu'on a pu voir dans la série The Wire, les films 12 Years a slave et Triple 9 (Netflix). Son personnage a toutefois évolué depuis BF 4 et on a apprend que Graves n'est plus un Marine, mais le capitaine du navire Exode, et il doit faire un choix entre la vie des 200 réfugiés présents à bord et l'avenir de tous les Sans-patrie. On découvre d'ailleurs quels sont les événements qui vont déclencher une guerre totale et ce qui en découle ensuite dans Battlefield 2042.



La sortie du jeu est attendue est attendue pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.