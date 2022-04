Battlefield 2042 : le jeu atteint un triste record, la descente aux enfers continue

Depuis son lancement en novembre 2021, Battlefield 2042 connaît une descente aux enfers fulgurante. Colère des joueurs sur les réseaux sociaux, review bombing de la part des joueurs pétition pour exiger un remboursement du jeu (avec plus de 230 000 signataires aujourd'hui), le FPS d'Electronic Arts n'a jamais connu pareille déconvenue. Mais il semblerait que le calvaire soit loin d'être terminé puisque le jeu est passé sous la barre des 1 000 joueurs connectés le week-end dernier , ce qui prouve le désintérêt total du jeu auprès des joueurs et de sa communauté. A titre de comparaison, au lancement, plus de 100 000 joueurs s'étaient connectés sur Steam, pour ensuite voire son nombre fondre comme neige au soleil. C'est donc la première fois que le nombre de joueurs est aussi bas et ce dernier ne semble pas remonter depuis ; ou à peine.Malgré plusieurs patchs pour essayer de corriger les bugs, rééquilibrer les opérateurs, Battlefield 2042 n'a pas été à la hauteur des attentes des joueurs, déçu qu'un jeu de cette trempe ne bénéficie pas d'une finition exemplaire. De même, l'absence de contenu et le report de la première saison n'a pas aidé la réputation du titre, qui s'effeuille au fil des mois. Selon certains insiders comme Tom Henderson, Electronic Arts et DICE auraient commencé à réfléchir sur un nouvel épisode de Battlefield pour rectifier le tir et propser un épisode plus proche de ce qui se faisait auparavant. L'idée donc de faire de Battlefield 2042 l'épisode ultime avec ce côté jeu-service ne semble plus d'actualité. Toujours est-il que les erreurs se répètent et les éditeurs ne semblent pas vouloir apprendre de leurs erreurs (cf Star Wars Battlefront 2 en 2015)