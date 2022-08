Batgirl : le film a reçu la même note que Shazam 2 lors des projo-tests

L'annulation soudaine du film Batgirl a stupéfait beaucoup de monde, aussi bien le grand public que le monde du cinéma. Une décision radicale de la part de Warner Bros Discovery qui souhaite rebooter le DC Universe en lui consacrant des films à forte production et à la qualité supérieure. Si David Zaslav (le PDG de Warner Bros Discovery) s'est montré très tranché dans ses propos, il n'a toutefois pas souhaité s'étaler sur le sujet Batgirl, préférant parler du futur de DC de manière positive. Toutefois, selon certaines rumeurs, cette annulation aurait été prise suite aux retours dits "catastrophiques" des projections tests. Or, selon les indiscrétions de The Hollywood Reporter, Batgirl aurait terminé avec une note de 60%. Ce n'est certes pas une note dythirambique, mais à titre de comparaison, toujours chez DC Comics, Shazam 2 a reçu la même note lors des projo-tests.



Evidemment, il y a de quoi se sentir trahi du côté des artistes de voir un film avec un budget de 90 millions de dollars être jeté à la poubelle alors que d'autres productions "artistiquement équivalentes" auront le soutien de la part de Warner Bros Discovery. A en croire toujours The Hollywood Reporter, cette décision reviendrait à David Zaslav qui n'aurait d'ailleurs pas consulter Walter Hamada, le Président de DC Films, qui a failli démissionner suite à cette histoire. Ce dernier n'aurait pas apprécié d'apprendre la nouvelle par les médias et de ne pas avoir été consulté à ce sujet. Preuve que David Zaslav a clairement envie de faire le ménage au sein du DC Universe et de lui donner une vraie ligne directrice, façon Kevin Feige chez Marvel Studios, comme il l'a par ailleurs mentionné. Ce dernier a d'ailleurs apporté son soutien aux réalisateurs du film Batgirl, Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont travaillé sur Miss Marvel juste avant.