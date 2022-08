Batgirl annulé : Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, réagit à la nouvelle

Alors que les acteurs, réalisateurs, artistes et les équipes techniques du film ont du mal à se remettre de la décision drastique de Warner Bros d'annuler la sortie du film Batgirl, alors qu'il était terminé et prêt à sortir sur HBO Max, un certain Kevin Feige est sorti de l'ombre pour réagir à cette nouvelle. Le big boss de Marvel Studios a en effet envoyé un mail aux deux réalisateurs que sont Adil El Arbi et Bilall Fallah, afin de leur apporter leur soutien dans cette épreuve.

Mes amis, je me devais de vous contacter et vous faire savoir que nous pensons tous à deux vous. Pour la bonne nouvelle concernant le mariage (bravo !) mais aussi pour la moins bonne au sujet de Batgirl. Je suis très fier de vous pour tout le travail effectué sur Ms. Marvel, évidemment ! J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous par la suite. J'espère vous revoir bientôt.





Propulsés à Hollywood parmi les nouveaux cinéastes qui comptent depuis leurs travaux sur Bad Boys For Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah avaient hérité du projet Miss Marvel pour lequel ils ont réalisé le 1er et le 6ème épisode, tout en endossant le poste de producteurs exécutifs. C'est d'ailleurs durant son mariage au Maroc que Adil El Arbi a appris la mauvaise nouvelle et a fait savoir sa tristesse sur son compte Instagram. On imagine cependant que les deux metteurs en scène rebondiront assez rapidement suite à ces mésaventures. On rappelle que David Zaslav, qui est l'actuel PDG de Warner Bros Discovery, a fait savoir lors de la publication des derniers résultats trimestrielles que Batgirl a été annulé suite aux retours jugés catastrophiques lors des projections-tests et que désormais, il n'est plus question d'écorner l'images de DC Comics. Un plan sur 10 ans similaire à ce qu'a fait Marvel est d'ailleurs repris, sachant que David Zaslav a même cité Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, comme étant une source d'inspiration.