DC Universe : une remise à zéro avec un plan sur 10 ans, Warner s'inspire de Marvel et le dit ouvertement

La semaine dernière, Warner Bros faisait couler beaucoup d'encre suite à la décision d'annuler purement et simplement le film Batgirl, pourtant tourné et quasi terminé en termes de post-production et dont la sortie était fixée pour la fin de l'année sur la plateforme de streaming HBO Max. Nombreux sont les internautes à s'être indignés d'une telle décision, réclamant alors la sortie de Batgirl auprès de Warner, qui est évidemment resté sourd à ces appels. Il aura fallu attendre la présentation des résultats financiers trimestriels de la firme pour mieux comprendre cette décision et le changement de stratégie opéré avec la fusion de Discovery en son sein. Lors d'une session de questions/réponses, David Zaslav, qui est l'actuel PDG de Warner Bros Discovery, est monté sur scène pour donner des nouvelles quant à l'avenir de la société et évoquer les futurs plans qu'il a en tête, lui et son équipe. C'est là que nous avons appris une remise à zéro du DC Universe, avec un plan sur 10 ans similaire à ce qu'a fait Marvel avec Disney. N'allant pas par quatre chemin, David Zaslav a même cité Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, comme étant une source d'inspiration.





Il va y avoir une une équipe dédiée avec un plan sur 10 ans qui se concentrera uniquement sur DC. C’est très proche du business model que Alan Horn et Bob Iger ont mis en place avec Kevin Feige chez Disney. Nous sommes persuadés que nous pouvons construire une activité de croissance durable et beaucoup plus forte sur le long terme avec DC Comics. L'idée est de nous concentrer sur la qualité. Un film ne sortira plus tant qu'il n'est pas prêt.

Nous avons pour ambition de redresser Warner, mais aussi de produire des films avec une grande qualité de production, et lorsque nous regardons les licences que nous possédons, DC est l'une des priorités pour nous. Regardez un peu : Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ce sont des marques qui sont connues partout dans le monde. La possibilité de les faire rayonner grâce à de belles histoires est une grande opportunité pour nous. Nous avons décidé de tout reprendre à zéro. Nous avons restructuré l’entreprise. Nous allons mieux nous concentrer désormais.





Si David Zaslav a éludé le cas de Batgirl, il a toutefois été positif envers les autres films tels que Black Adam Shazam 2, Aquaman 2 et The Flash (malgré le cas Ezra Miller) qu'il estime être formidables. Il a été évoqué que Warner Bros Discovery misera davantage sur les grosses marques telles que Batman, Superman et même le Joker, dont la suite "Folie à Deux" a été confirmé pour le 4 octobre 2024, à travers un petit teaser. De même, Lady Gaga a été confirmée dans le rôle de Harley Quinn, aux côtés de Joaquin Phenix. Reste à savoir combien le DC Universe va être refaçonné, à partir de quel film, et surtout qui sera à la tête de cette nouvelle identité...