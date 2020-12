Back 4 Blood : 8 min de pur gameplay à dévorer tout de suite !

C'était il y a une semaine à peine, Back 4 Blood se dévoilait aux yeux du monde entier lors des Game Awards 2020, un jeu signé Turtle Rock, les créateurs de Left 4 Dead. D'ailleurs, Black 4 Blood en reprend les principales lignes et ce dernier peut très aisément se placer comme étant une suite spirituelle, quasi directe. Depuis quelques jours, il est possible de s'essayer à ce titre à travers l'Alpha fermée et Warner Bros Games, l'éditeur, nous propose de découvrir un peu plus de gameplay. Une vidéo de plus de 8 minutes nous permet d'ailleurs d'apprécier le gameplay, qui prouve que la coopération sera à nouveau de mise, tandis que d'autres vidéos nous permettent d'en savoir un peu plus sur les coulisses de fabrication, la vision derrière sa conception et l'envie de repartir sur des bases solides.





Côté contenu, Back 4 Blood propose un solo en coopératif à 4 joueurs dans laquelle des survivants doivent s'unir pour combattre les zombies dont la particularité est d'évoluer en permanence évolution. Il est possible d'y jouer seul ou accompagné de 3 coéquipiers humain ou I.A., c'est selon, sachant qu'un mode multijoueur PvP est également prévu. Ce dernier peut accueillir jusqu'à 8 joueurs où les équipes pourront à tour de rôle incarner l’équipe des Humains ou des Zombies.







Le livestream d'hier soir a toutefois permis de confirmer qu'il s'agit ni plus ni moins que du Left 4 Dead 3 que nous avons jamais eu. L'Alpha fermée court jusqu'au 21 décembre sur PC, tandis que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One le 22 juin 2021.