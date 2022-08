Back 4 Blood : la 2è extension "Enfants du Ver" arrive, premiers détails

"Enfants du Ver", tel est le nom de la prochaine extension prévue pour Back 4 Blood, qui a permis à Turtle Rock Studios de renouer avec le succès. Comme Dying Light 2, Back 4 Blood jouit d'un suivi particulier et régulier et nous annonce l'arrivée du prochain DLC de Back 4 Blood, dont la sortie est prévue le 30 août 2022. Ça sera l'occasion de découvrir une nouvelle campagne, qui introduira des décors nouveaux, des armes inédites et un nouveau personnage appelé Dan “Le Prophète”, un prédicateur autoproclamé de la fin des temps armé qu'il faudra dézinguer. Enfin, sachez qu'acheter "Enfants du Ver" permet aussi huit skins de personnages exclusifs et 12 skins d'armes exclusifs, ainsi que de nouvelles armes, accessoires et cartes. Vous savez tout.