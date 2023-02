Back 4 Blood : c'est terminé, les développeurs veulent passer à autre chose

Lancé le 12 octobre 2021, Back 4 Blood n'aura duré qu'une grosse année en termes de longévité. Dans un message posté sur leur site officiel, Turtle Rock Studios annonce la fin du suivi pour son shooter coop avec plein de zombies, les développeurs souhaitant passer sur un autre projet, leur prochain nouveau jeu. En effet, le studio n'est malheureusement pas assez important pour continuer à alimenter Black 4 Blood et travailler en même temps sur leur nouveau jeu. Evidemment, le studio remercie la communauté et précise que le jeu continuera d'être accessible.





Salutations, nettoyeurs !





Quelle année 2022 incroyable a été pour nous. Tout d'abord, nous voulions tous vous remercier d'avoir fait de Back 4 Blood ce qu'il est aujourd'hui. Avec trois extensions – Tunnels of Terror, Children of the Worm et River of Blood – nous avons voyagé ensemble dans une aventure fantastique au-delà des murs de Fort Hope. Cette phase de notre guerre contre les Montés touche maintenant à sa fin.





Turtle Rock Studios est en fait assez petit pour un studio de création de jeux AAA. Nous n'avons pas assez de gens pour continuer à travailler sur le contenu de Back 4 Blood pendant que nous créons un autre jeu - oui, un autre jeu ! Compte tenu de cela, il est temps pour nous de baisser la tête, de retourner dans le laboratoire et de nous mettre au travail sur la prochaine grande chose.

Intrepid Cleaners, ce n'est pas un au revoir.





Back 4 Blood continuera à fonctionner, bien sûr. En fait, Back 4 Blood est actuellement proposé sur les niveaux PlayStation Plus Extra et Premium et disponible dans le cadre du Xbox Game Pass. Vous nous trouverez également toujours dans le SUBREDDIT et sur DISCORD, ainsi que sur nos TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK et WEBSITE officiels, car nous aimons interagir avec vous et parler de nos jeux.





Bien que nous serons un peu plus discret ces prochains mois, nous promettons que nous serons de retour, plus grands, plus audacieux et meilleurs que jamais !

Bien sûr, beaucoup de monde se pose des questions quant à la nature de leur prochain projet. Espérons que le studio tente quelque chose de plus original qu'un shooter avec des infectés.