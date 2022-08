Back 4 Blood : le DLC "Les Enfants du Ver" lâche son trailer de lancement

C'est demain, mardi 30 août, que sortira le nouveau DLC consacré à Back 4 Blood, qui jouit d'un très bon suivi de la part de Turtle Rock Studios. Plusieurs heures de jeu sont au programme avec pour commencer une nouvelle campagne solo dans laquelle les joueurs vont affronter un nouvel adversaire répondant au nom nom de Cultistes, un groupe d'humains qui souhaitent que les Infestés restent en vie. C'est l'occasion de présenter un nouveau personnage qui se fait appeler le Prophète, de son vrai nom Dan, et qui se distingue par son crâne luisant et sa belle moustache frisée. Bien sûr, il vient équipé de son arsenal de taille, comme le Trismus et le piège à ours. Le nouveau DLC débarque aussi avec 8 skins de personnages inédites et 12 skins d'armes jamais vues, sans compter les armes supplémentaires, d'autres accessoires et cartes inédites. Voici le trailer de lancement de ce DLC "Les Enfants du Ver".