Back 4 Blood : la campagne solo hors-ligne enfin disponible, avec des bonus en plus

Particulièrement attendu par les joueurs, la campagne solo hors ligne avec progression pour Back 4 Blood est désormais disponible. Elle fait en effet partie des petites gourmandises de la mise à jour de décembre qui vient d'être déployée par Turtle Rock Studios. Cela va permettre aux joueurs de progresser sereinement, sans avoir un oeil sur sa connexion, et ainsi gagner des points de ravitaillement, des accomplissements et d'autres éléments à débloquer, sachant que toute progression peut ensuite faire l'objet d'un transfert vers la campagne en ligne. Mais ce n'est pas tout, puisque cette mise à jour de décembre permet aussi d'introduite les "Marchands ambulants", qui sont en réalité des chaînes de ravitaillement limitées dans le temps et qui permettent de dépenser ses points de ravitaillement pour débloquer des bonus et autres cosmétiques.



C'est là aussi qu'il est possible d'aller chercher des skins pour les persos, des skins pour les armes, des emblèmes et des sprays, sachant que pour les fêtes de Noël, des déguisements de circonstance sont évidemment prévus. Enfin, sachez que de toutes nouvelles maps intitulées "Cartes consommables" sont aussi accessible via ces "Marchands ambulants" et peuvent être jouées dans chaque refuge pour obtenir des effets temporaires, tels que des soins instantanés, des augmentations de devises, des résistances croissantes, etc. Vous savez tout ! Allez, on récapitule avec un bullet point :



Nouveau mode de campagne solo hors ligne avec progression

Nouvelles chaînes de ravitaillement des Marchands ambulants

Nouveaux skins de personnages saisonniers, skins d'armes, emblèmes et sprays

Nouvelles cartes et un tout nouveau type de cartes, les Cartes consommables

Nouvelle zone d'entraînement pour Infestés

Décorations de Fort Hope sur le thème des Fêtes

Pistes de musique du juke-box désormais réglables via un curseur

Bots de personnages aléatoires pour le mode solo

Ajustements de l’équilibrage pour les difficultés Recrue, Vétéran et Cauchemar