Back 4 Blood : c'est 10 millions de joueurs et un premier DLC détaillé

Sorti en octobre 2021, Back 4 Blood est le retour aux sources du studio Turtle Rock à ce qu'il sait faire de mieux : un FPS déjanté où massacrer du zombie en coop est devenu un sport national. La communauté des joueurs a d'ailleurs répondu en masse et Warner Bros Games a tenu à faire savoir que 10 millions de joueurs ont déjà été comptabilisés. Face à cette euphorie, l'éditeur en a profité pour donner des détails sur la nouvelle grosse extension, baptisée "Tunnels de la terreur", qui est prévue pour le 12 avril 2022. On apprend d'ailleurs que ce DLC introduira une nouvelle activité coopérative nommée Ruches d'Infesté, deux nouveaux nettoyeurs (Sharice et Heng), trois nouvelles variantes d'infectés (Vagabondes, Déchiqueteurs, Éventreurs), 8 nouvelles apparences de personnages, 7 nouvelles armes légendaires ou encore plus de 15 nouvelles cartes pour toujours plus de modificateurs. "Ruches d'Infesté" permettra également d'explorer pas moins de sept donjons remplis de tunnels labyrinthiques dans les profondeurs d'Evansburgh, où les joueurs feront connaissance avec les nouvelles créatures. Et histoire de rajouter les joueurs, Turtle Rock Studios précise qu'il n'y aura aucune micro-transaction d'aucune sorte, cosmétique ou autre, ajoutée au jeu dans le cadre de cette extension ou de toute future mise à jour de contenu. C'est beau.