Back 4 Blood : la bêta ouverte se prépare, un nouveau trailer à cette occasion

On s'active du côté de chez Turtle Rock Studios qui prépare l'arrivée de la bêta ouvert pour Back 4 Blood, prévue pour le 5 août prochain et ce jusqu'au 9 août à 21h pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu ou reçu une invitation après inscription. La bêta sera ensuite pleinement ouverte à tous du 12 au 16 août (21h aussi) sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC avec la prise en charge du cross-play sur toutes les plateformes. Du coup, c'est un nouveau trailer qui a été diffusé en guise de piqûre de rappel, précisant par la même occasion que cette bêta proposera deux cartes coopératives pour affronter les infestés entre amis mais aussi deux cartes pour le mode Nuée, un mode PvP dans lequel deux équipes de quatre se font face en alternant les rôles (nettoyeurs et infestés) pendant trois manches. Les développeurs précisent que 5 nettoyeurs seront disponibles (Evangelo, Holly, Walker, Hoffman et Maman), alors qu'on pourra s'amuser avec six variantes d'infestés pour le mode Nuée (le Colosse, la Nausée, la Cracheuse, l'Explosif, le Concasseur et la Piqueuse).



Quant à la sortie du jeu définitif, c'est prévu pour le 12 octobre prochain avec une disponibilité immédiate dans l'abonnement Xbox Game Pass. Bon à savoir.