Back 4 Blood : l'équipe des Nettoyeurs présentée en vidéo, ils sont 8 et ne sont pas là pour plaisanter

Back 4 Blood s'affiche dans un tout nouveau trailer que nous a fait parvenir Warner Bros. Interactive Entertainment. D'une durée de 3 minutes et des poussières, il se charge de présenter l'équipe des Nettoyeurs. Ce n'est pas tout, puisque la vidéo en question introduit également quelques-uns des Infectés qu'il faudra combattre tels que les Destructeurs, les Ogres, les Mouchards, ou encore les Harpies.



Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que l'histoire du jeu se déroule après qu'une épidémie a quasiment rayé l'humanité de la surface de la Terre. Face aux monstres qui peuplent désormais la planète bleue, les survivants (les Nettoyeurs, donc) vont devoir s'unir pour reprendre le contrôle du monde. Faisant la part belle à la coopération à l'instar de Left 4 Dead, Back 4 Blood est attendu pour le 12 octobre prochain sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PS5 et PS4.