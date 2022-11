Back 4 Blood : la 3e extension s'appellera "River of Blood", toutes les infos

mode PvE coopératif où les joueurs devront leur chemin le long d'une chaîne de quatre cartes tout en gagnant des points de ravitaillement. Ils auront la possibilité d'ajouter des modificateurs de corruption ou de choisir les chemins les plus dangereux pour augmenter la difficulté, et par la même occasion le nombre de points de ravitaillement récupérés.



Enfin, un événement aura lieu du 6 décembre 2022 (date à partir de laquelle l'extension "River of Blood" et la mise à jour "Trial of the Worm" seront disponibles) au 4 janvier 2023 pour permettre aux joueurs de profiter de décorations festives à Fort Hope, d'écouter de la musique dédiée aux fêtes de fin d'année via le juke-box, et de récupérer des skins, des emblèmes, des skins d'armes et des sprays. Warner Bros. Games promet qu'il en dira davantage sur le sujet lorsque l'événement sera sur le point de démarrer.



Encore une chose : au même titre que les deux DLC précédents, "River of Blood" fait partie du pass annuel contenu dans les éditions Deluxe et Ultimate de Back 4 Blood.





skins de personnages, 12 skins d'armes exclusifs, des nouvelles armes, des accessoires et des cartes.Ce n'est pas tout, puisqu'il est indiqué dans le communiqué que le DLC débarquera en même temps que la mise à jour "Trial of the Worm". D'après ce que l'on nous explique, cette dernière prendra la forme d'un