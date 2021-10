Back 4 Blood : un trailer de lancement avec des monstres bien dégueu

La date du 12 octobre approche à pas de géant et Warner Bros. Games a publié le trailer de lancement de Back 4 Blood, histoire de nous rappeler que le studio Turtle Rock est de retour aux affaires avec la suite spirituelle de Letf 4 Dead. En effet, on y trouve de nettes ressemblances, du titre du jeu en passant par les mécaniques de gameplay, sans oublier l'univers et les monstres qu'il va falloir dézinguer. D'ailleurs, on peut y voir une pléaide de zombies bien dégueulasses qu'on va pouvoir exterminer via de belles pétoires, mais aussi par le biais d'armes de fortune. Allez, on vous laisse en compagnie de cette bande annonce et on vous rappelle que le jeu sort le 12 octobre procbain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.