Back 4 Blood : voici "Tunnel de la Terreur", le premier DLC avec des nouvelles créatures

Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios avaient déjà évoqué la sortie du premier DLC, baptisé "Tunnels de la Terreur", il y a quelques semaines, mais il est grand temps pour les joueurs de découvrir ce qui les attend dans cette extension. C'est donc par le biais d'une bande annonce qu'on peut découvrir de nouvelles créatures toujours plus répugnantes à regarder. Il y a pour commencer les Infestés Déformés, dont les Oursins lancent des mines antipersonnel, mais aussi les Déchiqueteurs et les Éventreurs qui infligent d'énormes dégâts. Bonne nouvelle, il sera possible de les incarner dans le mode Nuée en PvP, ce qui permettra de juger de leur puissance. Côté humain, on va pouvoir incarner 2 nouveaux Nettoyeurs, à savoir Sharice, une pompière armée de sa hache qui se distinguent par ses compétences défensives, et Heng, un restaurateur qu'on décrit comme un dur à cuire et sans état d'âme, et qui ne se bat qu'au couteau - thug life.



Mais ce n'est pas tout, le trailer nous permet aussi d'avoir un extrait des Ruches d'Infestées, une nouvelle activité en coop' PvE où des équipes de 4 joueurs partent nettoyer pas moins de 7 donjons différents composés chacun de tunnels labyrinthiques et remplis d’Infestés sous les profondeurs d'Evansburgh. Il y a aussi des bonus cosmétiques avec ce DLC, dont 8 skins de personnages exclusifs, 7 nouvelles armes légendaires, 12 nouveaux skins d'armes, de nouvelles cartes et bien plus encore. Histoire d'être complet, cette extension offrira aussi un nouveau niveau de difficulté extrême : "Aucun espoir". Voilà, vous savez tout.