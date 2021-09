Back 4 Blood : un nouveau trailer dédié à la campagne solo, il y a du gameplay et de la cinématique

C'est dans un peu moins d'un mois que les fans de Left 4 Dead vont pouvoir retrouver sa suite spirituelle. Attendu en effet pour le 12 octobre prochain, Back 4 Blood est développé par Turtle Rock Studios qui a repris ce concept de FPS coopératif où il fait bon de dézinguer du zombies par centaines. Si le multijoueur sera évidemment le coeur du gameplay, le jeu promet également une campagne solo qui est d'ailleurs mis en avant par le tout dernier trailer. Mélange de cinématiques et de pur gameplay, cette vidéo a aussi le chic d'être doublée en français, parce qu'on sait que vous aimez le jeu vidéo quand il est dans la langue de Molière. Please enjoy. La sortie de Black 4 Blood est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.