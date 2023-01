Avatar 2 : un nouveau making of montre comment les combats sous l'eau ont été filmés

Alors qu'il a dépassé les 11.3 millions d'entrées en France et qu'il s'apprête à dépasser les 2 milliards de dollars au box office, Avatar 2 La Voie de l'Eau continue de nous révéler ses secrets de fabrication. Après nous avoir montré les coulisses du tournage avec la technologie de la performance capture terrestre, puis révélé des images de Sigourney Weaver sous l'eau, en train d'incarner le personnage de Kiri, nous avons droit aujourd'hui aux séquences de combat aquatiques. James Cameron et Jon Landau nous expliquent le processus de création et de fabrication pour que le résultat à l'écran soit le plus réel et naturel possible. On s'aperçoit que non seulement les acteurs ont donné de leur personne, appris à jouer sous l'eau en totale apnée, mais ont aussi dû se battre sous l'eau habillé de capteurs et de caméras. Autant vous dire que la prouesse est immense pour un comédien qui a dû expérimenter un tournage comme nulle part ailleurs. La vidéo nous permet aussi de faire un joli focus sur les cascadeurs présents sur le tournage, parfois en remplacement des acteurs, tantôt en tenue fond bleu pour appuyer le mouvement de certaines séquences. On comprend mieux les années nécessaires pour fabriquer un tel film. Chapeau en tout cas.