Assassin's Creed Valhalla : le jeu offert sur Xbox Series X si acheté sur Xbox One

Alors qu'Ubisoft vient de lever le voile, enfin, sur Assassin's Creed Valhalla au travers d' un trailer magistral et d' une série d'images impressionnantes , quelques autres détails continuent d'émerger concernant la disponibilité du jeu : si l'on sait déjà qu'il arrivera en fin d'année sur PC, PS5 et PS4 mais aussi sur les consoles Xbox, on apprend désormais grâce à une fiche produit qu'il profitera du système Smart Delivery de Microsoft.Franchement appréciable, cette offre permet de repartir avec la version Xbox Series X si vous faites l'acquisition en premier lieu du jeu sur Xbox One : un excellent moyen de franchir le pas vers la prochaine génération, dans lequel le géant américain a évidemment tout à y gagner.Notons qu'un autre hit s'appuiera également sur le Smart Delivery - un certain Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED - prévu en septembre 2020 puis, plus tard, sur machines next-gen.