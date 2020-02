Cyberpunk 2077 : si vous achetez le jeu sur Xbox One, il sera offert sur... Xbox Series X !

Indéniablement, Cyberpunk 2077 fait partie des jeux les plus attendus de cette année 2020 : mais sur quelle plateforme l'acheter ? Les consoles de salon actuelles ? Celles de la prochaine génération ? Ou bien vaut-il mieux privilégier le PC, voire le GeForce NOW ? Microsoft a une idée de la réponse et vient de faire un joli geste qui devrait vous intéresser.Ainsi, le titre de CD Projekt bénéficiera du programme Smart Delivery : c'est-à-dire que si vous achetez le jeu sur Xbox One, vous bénéficierez d'une upgrade gratuite vers la version Xbox Series X quand celle-ci sera disponible. En d'autres termes, c'est du cross-buy comme la fonction "Play Anywhere" déjà proposée par Microsoft, permettant de disposer à la fois de l'itération Xbox One et PC sans payer de supplément.À vrai dire, c'est un peu tout ce que l'on attend d'un système de rétrocompatibilité qui pourrait bien bousculer les codes de l'industrie : désormais, on attend de pied ferme la réponse de Sony. Le constructeur japonais a-t-il prévu un plan similaire pour sa PS5 ? On sait que la bête sera également rétrocompatible mais la firme reste encore assez mystérieuse sur la précision de ses plans. 2020 risque d'être une année croustillante...