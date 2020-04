Assassin's Creed Valhalla : l'aventure nordique dévoile ses premiers screenshots

Alors qu'Ubisoft vent tout juste de dévoiler un premier trailer somptueux ( à voir ici ), Assassin's Creed Valhalla en profite également pour livrer de premières images officielles, non tirées de la bande-annonce, et s'appuyant donc sur un rendu in-game. Cette aventure inédite, qui contera l'histoire du viking Eivor dans sa conquête des terres anglo-saxonnes au IXe siècle, larguera les amarres en fin d'année sur PC, PS5, Xbox One ainsi que nos chères PS4 et Xbox One.Avec un terrain de jeu gigantesque, la possibilité de prendre le contrôle des régions et un système de combat retravaillé, cet opus ambitieux entend bien proposer une expérience ultra-complète et fascinante : autant dire que l'on a désormais hâte de poser nos mains dessus ou ne serait-ce qu'apercevoir quelques extraits de gameplay.