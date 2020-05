Assassin's Creed Valhalla : on connait le doubleur d'Eivor et c'est un acteur de The Last Kingdom

Cecilie Stenspil pour la féminine.





Bien sûr, ces annonces ne concernent que la VO et il nous reste encore à savoir quels seront les doubleurs français : tout d'abord, Assassin's Creed Valhalla montrera



Là où le fait est rigolo, c'est que le premier est déjà un grand habitué du milieu nordique puisqu'il est lui-même danois et qu'il s'est surtout fait connaître dans la série The Last Kingdom, disponible sur Netflix, dans la peau du viking Cnut ! Cecilie Stenspil, quant à elle, est également originaire du Danemark avec une filmographie locale assez variée. Bien sûr, ces annonces ne concernent que la VO et il nous reste encore à savoir quels seront les doubleurs français : tout d'abord, Assassin's Creed Valhalla montrera un peu de gameplay sur Xbox Series X demain, à l'occasion d'un Inside Xbox très attendu centré sur la console next-gen de Microsoft. Vivement.

Ce n'est désormais plus un secret : Assassin's Creed Valhalla se situera lors de l'Âge Sombre au début du Moyen Âge avec, au centre de l'intrigue, le fameux peuple viking. Guidés par Eivor, ces guerriers chassés de Norvège s'en iront à la conquête des terres anglo-saxonnes pour un récit historique d'ores et déjà très attendu, prévu d'ici la fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Bref, l'excitation est palpable et pour beaucoup, l'envie de se replonger dans un périple gargantuesque made in Ubisoft se fait insistante : bonne nouvelle, la firme donne un peu de biscuit à sa communauté avec de nouvelles informations concernant ce fameux personnage principal.Ainsi, selon le choix du joueur, Eivor sera un homme (déjà aperçu un peu partout) ou une femme (dévoilée à travers l'édition collector ), représentation iconique de la population viking qui endossera alors un rôle primordial. Le Directeur Créatif du jeu, Ashraf Ismail, vient tout juste de mettre en lumière les comédiens qui prêteront leur voix au héros ou à l'héroïne : il s'agit de Magnus Bruun pour la version masculine et