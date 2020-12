Antoine Griezmann officiellement chez Xbox, il a même une Xbox Series X à son nom

Dans le jeu vidéo comme dans d'autres secteurs de l'entertainment, avoir des égéries dans son sillon est quelque chose de porteur pour le grand public. C'est l'assurance de vendre (peut-être / parfois / à coup sûr, rayez les mentions inutiles) des produits parce que sa star préférée certifie être fan de telle ou telle marque. On l'a récemment vu du côté de chez Sony et PlayStation qui n'ont pas hésité à faire une collaboration avec l'acteur Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) et Naomi Osaka (joueuse de tennis, N°2 mondiale au moment où l'on pose ces signes) pour promouvoir la sortie de la PS5 quelques semaines avant sa sortie aux Etats-Unis le 12 novembre 2020. C'est le même principe pour Microsoft et Xbox qui viennent d'officialiser la venue dans leurs rangs d'un certain Antoine Griezmann qui officie au FC Barcelone. C'est d'ailleurs le sportif français qui a révélé sur ses différentes réseaux sociaux faire désormais partie de la Team Xbox.Histoire que la collaboration soit totale, Microsoft France lui a fait fabriquer une console spéciale qui lui est dédiée, un peu à l'image de ce qui a été fait avec Dwayne "The Rock" Johnson , puisque Griezmann possède lui aussi une Xbox Series X à son nom. On ne sait pas trop quelle sera la mission du joueur de football dans cette nouvelle collaboration, mais on peut évidemment se rappeler qu'en 2013, Zlatan Ibrahimovic avait été choisi par Xbox France pour être l'élu (The One) pour la sortie de la Xbox One. On avait d'ailleurs pu l'interviewer en exclusivité à cette époque. Un autre temps...