Xbox Series X : une console collector Dwayne "The Rock" Johnson pour les enfants malades

C’est aujourd’hui que sortent les Xbox Series X et S un peu partout dans le monde. Et pour que cette journée soit un événement, aux Etats-Unis, Microsoft a décidé de sortir l’une de ses plus belles cartes, une carte people qu’il détient depuis la première Xbox, c’est celle de Dwayne Johnson, alias The Rock, AKA DJ pour les intimes. Car pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais The Rock est le partenaire historique de la marque Xbox depuis ses début en 2002 avec la première Xbox. Il était là pour le lancement de la machine aux côtés de Bill Gates, on pouvait aussi compter sur lui pour la sortie de la Xbox One X il y a 3 ans.





Et bien rebelote, l’acteur et ancienne star du catch a décidé de faire à nouveau confiance à Microsoft pour une nouvelle collaboration, celle qui va permettre de produire 20 Xbox Series X collectors aux couleurs de Dwayne Johnson. La particularité de ces machines uniques, c’est qu’elles porteront l’emblème de The Rock, le Brahma Bull, sur le haut de la face avant, tandis qu’on retrouve la signature de l’acteur en bas de la machine, avec le message suivant :



Gardez le sourire et amusez-vous ! Avec amour, Dwayne "The Rock" Johnson





En fait, ces Xbox Series X collectors ont une mission bien particulières. Non seulement, elles ne sont pas en vente pour le grand public, mais mieux, doivent remplir une mission caritative, être distribuées à 20 hôpitaux pour enfants aux États-Unis. Une collaboration avec la fondation caritative Gamers Outreach a été mise en place pour produire 20 consoles Xbox Series X The Rock. Microsoft en profitera pour équiper ces hôpitaux de bornes Xbox Series X pour permettre aux enfants malades de profiter de la next gen et oublier leur maladie le temps de quelques games...