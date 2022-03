Ambulance : Michael Bay nous décortique en exclu une scène d'action dangereuse

Dans les salles de cinéma depuis ce mercredi 23 mars 2022, Ambulance est le dernier film de Michael Bay, connu à Hollywood pour être devenu le roi du film d'action explosif. Entre Bad Boys, The Rock, Armageddon, les multiples épisodes de Transformers et 13 Hours, Michael Bay s'est forgé une réputation de sale gosse qui s'amuse avec la pyrotechnie et se fait avant tout plaisir. Il faut dire que lorsqu'on jette un oeil à sa filmographie, on constate qu'il est essentiellement tourné sur le cinéma d'action qui tâche plutôt que le film d'auteur. Pour Ambulance, il a profité de la crise du COVID qui a plongé Los Angeles dans un état semi-léthargique pour tourner son film dans les plus bras délais et faire ainsi de la ville un véritable terrain de jeu. Remake d'un film danois sorti en 2005 et signé Laurits Munch-Petersen, Ambulance garde ce rythme effréné, mais à la sauce Michael Bay qui s'est inspiré de deux grands films pour le faire (et il ne s'en cache pas) : Speed et Heat de Michael Mann. Il faut dire que le film est un véritable shot d'adrénaline puisqu'il s'agit d'une course-poursuite de 2h15 qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de temps mort dans le film, comme pour éreinter le spectacteur au maximum et qu'il sorte de la salle lessivé, mais des souvenirs plein la tête.Au casting de son 15ème film, on retrouve Jake Gyllenhaal qui rêvait de tourner avec Michael Bay, pour son style visuel, mais aussi pour son énergie. Il nous a confié que la scène de poursuite sur la rivière de Los Angeles, lorsque l'Ambulance est poursuivie par un hélicoptère, a été improvisé par Michael Bay, alors que Gyllenhaal repartait chez lui. A ses côtés, c'est Yahia Abdul-Matten II qui campe le rôle du frère adoptif qui va le suivre dans un braquage de banques qui val mal se passer. Ensuite, c'est Eiza Gonzalez qui est la figure féminine du film, et qui incarne Cam, une urgentiste prise en otage à l'arrière de son ambulance avec un flic en urgence absolue. Avec Ambulance, on constate d'ailleurs que Michael Bay a évolué avec son temps, et que la sursexualisation de ses personnages féminins est révolue. On découvre en effet un personnage féminin plus profond, mieux écrit et surtout filmé sans aucune allusion.Nous avons eu l'opportunité de rencontrer toute l'équipe du film, même le producteur Bradley Fischer, qui étaient de passage à Paris pour assurer la promotion. Tapis rouge à l'UGC Normandie, puis séance d'interviews junkets le lendemain, on a pu poser toutes nos questions autour du film et de leur expérience passée avec Michael Bay. Ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à revenir sur certaines scènes délicates du film, tournée à 90% en prises de vue réelles, sans CGI, chose de plus en plus rare à Hollywood, ce qui mérite d'être souligné.