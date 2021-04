Alan Wake 2 : le jeu serait bien en développement chez Remedy !

J'ai entendu que Remedy était en train de faire Alan Wake 2 avec Epic Games. Et ça devrait être la suite que tous les fans espèrent tant.

Est-ce que les choses commenceraient enfin à se concrétiser pour Alan Wake 2 ? Onze ans après sa sortie, la suite tant espérée du survival-horror de Remedy Entertainment pourrait bien être d'actualité à en croire Jeff Grubb, journaliste réputé travaillant chez VentureBeat et s'étant forgé une véritable réputation grâce à ses leaks avérés (notamment sur la PS5). Depuis sa chaîne Twitch , l'Américain a déclaré qu'Alan Wake 2 était bel et bien en développement chez le studio finlandais en ce moment même, avec un partenaire de choc.Un bruit de couloir à prendre avec des pincettes - c'est la règle d'or, vous le savez bien - mais qui reste néanmoins crédible : désormais indépendant, Remedy a avoué travailler sur deux titres et son amour pour Alan Wake reste intact. La meilleure preuve réside en "AWE", l'extension de Control qui noue justement l'univers de ce dernier avec Alan Wake, s'installant, en quelque sorte, déjà comme une suite... Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer une annonce prochainement, si possible en 2021.