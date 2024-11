Alan Wake 2 : c'est 1.8 million de ventes aujourd'hui, le jeu est enfin rentable

L'information de la rentabilité d'Alan Wake 2 a été communiquée début novembre, mais on ne savait pas encore combien de jeux avaient été vendus. C'est désormais chose faite depuis que Remedy Entertainment a révélé ses plans sur les prochaines années, avec chiffres à l'appui. A ce stade, c'est 1.8 million de copies d'Alan Wake 2 qui ont donc été écoulées, ventes digitales comme copies physiques vendues. Cela signifie une augmentation de 500 000 exemplaires en plus depuis février 2024, d'autant que la version physique est disponible depuis le 22 octobre dernier. On ne sait pas si cette dernière a permis à Alan Wake 2 d'avoir un sursaut, mais une chose est sûre, le jeu n'est plus considéré comme un bide commercial, comme l'a été le premier épisode. Bien sûr qu'en comparaison avec d'autres franchises, c'est un chiffre encore timide, mais Remedy Entertainment entend faire de son titre un long-seller. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.