Test Alan Wake 2 : plus fort que Resident Evil, une suite qui a su se réinventer

Le Test

Treize ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour que Alan Wake puisse enfin jouir d'une véritable suite, et dieu sait que ce n'était pas gagné. Sorti en 2010 en exclusivité sur Xbox 360, le premier Alan Wake n'a malheureusement pas connu le succès qu'il méritait, et ce malgré ses nombreuses qualités. Si le grand public l'a boudé, chez Remedy Entertainment, on n'a jamais perdu espoir de pouvoir continuer à raconter les aventures de cet écrivain si torturé. Entre chaque nouveau projet (Quantum Break, Control), les développeurs continuaient de proposer de nouvelles idées pour relancer la franchise. Certes, le remaster sorti en 2021 a essuyé un nouvel échec commercial, mais peu importe, le projet était lancé. Fin 2023, nous y sommes, de retour à Bright Falls pour replonger dans les méandres de l'esprit dérangé d'Alan Wake. Sauf que cette fois-ci, pas mal de choses ont changé...

Difficile d'aborder l'histoire d'Alan Wake 2 sans spoiler le dénouement du premier épisode, tant les deux récits sont directement liés l'un à l'autre. Aussi, pour le bien de la compréhension des événements qui vont suivre, on décide donc de brandir la carte de la prescription, afin de vous expliquer que notre cher Alan Wake va tout mettre en oeuvre pour sortir du Dark Place, ce lieu macabre dans lequel il est confiné depuis maintenant 13 longues années, lorsqu'il a décidé de sauver sa femme Alice, en troquant sa place avec elle. Un sacrifice de coeur, mais aussi de raison, qui risque de changer la perception de notre héros. Ce n'est pourtant pas avec lui que l'aventure Alan Wake 2 démarre, mais aux commandes de Saga Anderson, un tout nouveau personnage. Agente du FBI, mais aussi mère de famille, Saga Anderson est envoyée à Bright Falls pour enquêter sur une série de meurtres assez macabres. Une mission qu'elle partage avec un certain Alex Casey, que les joueurs du premier Alan Wake connaissent forcément. On n'ira pas plus loin dans la description du scénario de cette suite, mais sachez que Sam Lake a encore fait jouer sa plume pour nous transporter dans une histoire à la fois captivante, inquiétante et parfois dérangeante.







On s'en doutait déjà, mais avec Alan Wake 2, les développeurs de Remedy Entertainment ont réajusté quelques paramètres, et on peut le dire avec certitude maintenant qu'on a terminé l'aventure, cette suite n'est pas qu'un simple survival horror, elle est aussi une expérience marquante, parfois traumatisante. Sam Lake a voulu faire de ce Alan Wake 2 un jeu mémorable, et pour sûr, il y a de nombreuses séquences qui resteront gravées dans notre mémoire ; à commencer par cette scène d'intro, à la fois inattendue et quelque peu choquante. C'est d'ailleurs l'une des forces d'Alan Wake 2, à savoir son ambiance oppressante, son atmosphère pesante où chaque jump-scare achèvera de nous liquiéfer dans notre canapé.







GRAPHISMES NEXT GEN'





Cette tension visuelle palpable, elle se traduit essentiellement par les graphismes, de loin l'un des aspects les plus surprenants du jeu. On savait déjà que le moteur Northlight de Remedy était capable de bien des choses, mais avec Alan Wake 2, les développeurs nous prouvent qu'ils maîtrisent leur outil avec brio. Qu'il s'agisse de la modélisation des personnages, de tous les éléments qui constituent les environnements, les textures, l'éclairage, les animations et même les expressions des visages, tout est sidérant de beauté et de réalisme. Il suffit de se balader dans les différents niveaux pour constater le soin apporté aux détails, au point d'avoir retranscrit à merveille ces bourgades américaine du Pacifique Nord-Ouest. C'est assez dépaysant. On n'attendait pas forcément Alan Wake 2 à ce niveau de maîtrise, mais on peut le dire en toute décontraction, il s'agit de l'un des plus beaux jeux de 2023 et peut-être le plus séduisant depuis The Last of Us Part 2. D'aucuns diront qu'on a enfin affaire enfin à un jeu next gen', et ils n'auront pas tout à fait tort.









Si Alan Wake 2 se veut plus survival horror dans son atmosphère, il l'est aussi dans son gameplay. La structure du premier épisode qui consistait à lâcher le joueur dans des zones plus ouvertes où il fallait affronter des vagues de plusieurs dizaines d'ennemis à la fois a été abandonné. Ici, on se recentre sur 1 ou 2 ennemis en même temps, parfois trois, mais pas plus, puisque chaque affrontement se doit d'être intensif. Il vous faudra en effet plusieurs balles pour en venir à bout de chaque possédé, d'autant qu'il faut aussi révéler leur point faible via cette mécanique de lumière liée à la lampe-torche. En gros, en appuyant sur R1, Saga Anderson, comme Alan Wake d'ailleurs, sont capables de concentrer leur jet de lumière afin d'affaiblir un ennemi. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de vider son chargeur pour l'éliminer. Mais qui dit survival horror, dit aussi quantité de munitions limitées, et il faudra faire bon usage de chaque balle pour ne pas se retrouver démuni rapidement. Heureusement, il est possible d'infliger des attaques de corps-à-corps pour affaiblir les ennemis, mais aussi d'esquiver les assauts, comme dans le premier Alan Wake. Avec toutes ces mécaniques, on gagne alors en souplesse dans les affrontements, ce qui prouve que le remake de Resident Evil 4 aurait mérité une mise à jour de son gameplay, afin de se débarrasser de sa rigidité légendaire...







L'HORREUR POUR LA SURVIE





Cela dit, si les combats d'Alan Wake 2 se montrent plus éprouvants que dans le premier épisode (grâce à une férocité plus accrue des adversaires), on se rend rapidement compte que les affrontements ne sont pas si légion que ça. Au point peut-être de laisser sur le carreau celles et ceux qui s'attendaient à un équivalent de Resident Evil, notamment le 4 et son remake, en matière de gunfights. Le jeu comporte des séquences de shoot bien sûr, mais pas autant que dans les survival horror de Capcom, loin de là. Non, ce qui prévaut avant tout dans Alan Wake 2, c'est ce sentiment de faire avancer une enquête, mieux vaut que vous le sachiez. Le jeu va alors demander une certaine exigence de la part du joueur en matière de réflexion, mais aussi de concentration, afin de mieux comprendre comment ces rites meurtriers sont apparus dans la région. Il va falloir faire attention au moindre indice qu'on peut trouver dans les environnements, de la simple lettre à ramasser, en passant par des boîtes à ouvrir ou des notes audio trouvées ici et là. Ceux qui n'aiment pas fouiller les environnements peuvent passer à côté d'éléments pourtant importants pour mieux avancer dans le jeu, comme ce fusil à pompe, planqué dans une pièce. On peut tout simplement passer à côté.







Afin de renforcer ce sentiment de participer à une enquête criminelle, Alan Wake 2 va pousser le joueur à faire du profilage. En jeu, lorsqu'on est aux commandes de Saga Anderson, on va pouvoir pénétrer dans l'Antre mental, accessible à tout moment en appuyant sur le pavé tactile de la manette. On retrouve alors notre agente du FBI dans une sorte de bureau dans lequel elle peut examiner les indices récupérés, dresser le profil des personnes, faire avancer l'enquête via un tableau, mais aussi écouter les audios, revoir des vidéos, mais aussi améliorer ses armes. Si le lieu est paisible, le jeu nous rappelle assez souvent que l'antre mental ne permet pas de mettre le jeu en pause et que Saga Anderson reste vulnérable lorsqu'on pénètre dans cette pièce spéciale. Même chose d'ailleurs pour Alan Wake, qui va se retrouver quant à lui dans la pièce de l'écrivain, ce lieu dans lequel il a été confiné pendant 13 ans où l'attend une machine à écrire, mais aussi des tableaux qui vont lui permettre de mieux se répérer dans les niveaux (via des cartes), mais aussi comprendre ses objectifs.







NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE



Mais la grande richesse d'Alan Wake 2, c'est de proposer deux personnages aux approches totalement différentes. Si Saga Anderson se trouve être le personnage le plus terre à terre de l'histoire, avec des combats bien réels, le gameplay d'Alan Wake apporte sa dose de supernaturel. Puisque ce dernier est piégé dans le Dark Place et que son objectif est de s'en sortir, on va partager avec lui ses hallucinations. Le jeu s'amuse avec des décors aux couleurs saturées, bardés d'effets visuels de fumée et de distorsion qui sont là pour plonger le joueur dans une certaine forme de folie. L'idée est de retranscrire le cauchemar que vit Alan Wake, à moins qu'il ne s'agit d'un trip égo-centrique, allez savoir. Mais il n'y a pas que les environnements qui sont volontairement inquiétant, les ennemis sont également représentés de façon abstraite, tels des spectres flous qui n'arrêtent pas de chuchoter des mots parfois inaudibles. A cela s'ajoute une mécanique spéciale à Alan Wake, qui dispose d'une lampe-ange aux capacités uniques. En gros, si l'appareil est à portée d'une grosse source lumineuse, Alan Wake peut alors changer de réalité instantanément. L'environnement peut donc changer en un claquement de doigt, ouvrant de nouveaux passages et permettant d'avancer. Au joueur donc de comprendre comment jouer avec cette lampe-ange, qui peut rapidement perdre les joueurs dans des dédalles et certaines réalités. Sans doute que l'intention était là aussi volontaire.









Si le gameplay de Saga Anderson porte la signature du premier Alan Wake en termes de feeling, la section consacrée à Alan se rapproche davantage du thriller psychologique façon Kubrik. Remady a d'ailleurs su équilibrer les choses, nous permettant de passer de l'un à l'autre, ce qui a pour effet d'impulser un sentiment de variété dans la proposition. Quoiqu'il arrive, l'un comme l'autre est une invitation à une expérience assez inattendue, qui a su se réinventer et ne pas se reposer sur ses acquis, ni même recopier ce qui se fait chez le voisin. Et ça, c'est aussi la marque des grands, à savoir faire émerger son propre talent.