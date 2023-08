Alan Wake 2 : le jeu est repoussé par peur de la concurrence, voici la nouvelle date de sortie

Il devait arriver le 17 octobre 2023, il verra finalement le jour le 27 octobre prochain, Alan Wake 2 voit donc sa date de sortie être décalée de 10 jours. On pourrait penser au blabla marketing habituel, avec ce besoin de sortir un jeu peaufiné comme il se doit, mais le studio Remedy Entertainment préfère jouer l'honnêteté en précisant que si le jeu est retardé, c'est pour permettre aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés du mois d'octobre, une période pour le moins chargée en sorties. Il faut dire que Alan Wake 2 doit faire face à des jeux tels que Assassin's Creed Mirage (5 octobre), Forza Motorsport (10 octobre), Lords of the Fallen (13 octobre), Marvel's Spider-Man 2 (20 octobre) et Super Mario Bros. Wonder (20 octobre). Des titres hautement plus grand public que la licence Alan Wake qui n'a jamais été un gros succès commercial. On se souvient en effet que les ventes du premier épisode sur Xbox 360 n'avaient pas été explosives et qu le remaster sorti en 2021 a été une déception commerciale également. Et d'ailleurs, si Alan Wake 2 existe aujourd'hui, c'est grâce à Epic Games Publishing qui a pris en charge les coûts de développement du jeu, mais aussi tout la campagne promotionnelle. On croise les doigts pour que le succès soit au rendez-vous.Alan Wake 2 est désormais attendu pour le 27 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.